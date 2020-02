Dos personas muertas y una herida dejó un tiroteo en la Universidad Texas A and M, ubicada en la ciudad de Commerce, al noroeste de Dallas, Estados Unidos.

Según informó la cadena NBC, no se han revelado las identidades de las víctimas o el motivo detrás del tiroteo.

"Investigación criminal activa en Pride Rock (residencia de estudiante). Refugio en el lugar hasta nuevo aviso. Todas las clases se cancelan por el resto del día y la noche en el campus de A and M-Commerce. Hay espacio adicional de refugio disponible en el Club y en los salones de baile del Centro de Estudiantes Rayburn", informó la casa de estudios.

"Los estudiantes, la facultad y el personal tienen instrucciones de refugiarse y permanecer en el lugar hasta nuevo aviso. Esta es una medida de precaución", agregó.

Además ratificó que: "han habido 2 muertes confirmadas. La tercera víctima ha sido llevada al hospital para recibir tratamiento. UPD ha estacionado oficiales en todo el campus, incluidos todos los puntos de reunión clave, para la seguridad de la comunidad del campus".

Active criminal investigation at Pride Rock. Shelter in place until further notice. All classes are canceled for the remainder of the day and evening at the A&M-Commerce campus. Additional sheltering space is available at the Club and in the ballrooms at Rayburn Student Center.

There have been 2 confirmed deaths. The third victim has been taken to the hospital for treatment. UPD has stationed officers throughout campus, including all key gathering points, for the safety of the campus community.



We will continue to share updates as they are available.