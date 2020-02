Un autobús con 40 pasajeros a bordo, que circulaba por California, Estados Unidos, se convirtió en una escena de crimen, cuando un hombre armado abrió fuego adentro, matando una persona e hiriendo a otros cinco, informa NBC.

Tras el tiroteo, el autobús se detuvo y el sospechoso fue detenido por las autoridades norteamericanas. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales con heridas entre "moderadas y graves" según indicó la Patrulla de Carreteras de California. Todos están siendo atendidos en el centro médico.

Hasta ahora se desconoce los motivos que llevaron a cometer este homicidio en el transporte.

#BREAKING UPDATE: One person is dead after a man opened fire and shot six people on a Greyhound bus near the Grapevine that was headed to the Bay Area, the CHP says. https://t.co/wgeBBEKPMM pic.twitter.com/Jah3DDmM35