"Ya lo he perdonado": Mujer que besó a expareja que la intentó matar, piensa retomar su relación

El caso de la brasilera Micheli Schlosser ha recorrido el mundo entero y es que, luego de haber acusado a su expareja por intento de homicidio, decidió perdonarlo y mostrarle su amor en pleno juicio.

La joven de 25 años de edad sorprendió a todos en el juzgado, al darle un apasionado beso a Lisandro Rafael Posselt, quien cumplirá una pena de siete años de presidio domiciliario, cinco por intento de homicidio y dos por posesión ilegal de armas.

La historia

Schlosser asombró a los magistrados de una corte, donde se hacía pública la sentencia de su expareja por tratar de matarla de cinco disparos en la cabeza. A pesar de esto, ella se puso de pie -durante el juicio- y pidió autorización para besar a su atacante, mientras los asistentes no podían creer lo que estaban presenciando.

Fue el pasado 11 de agosto cuando el hombre agredió a Micheli, frente a una iglesia parroquial. Han pasado hasta ahora cinco meses y la brasilera planea reanudar su relación con el individuo, excusando a Lisandro po haberle disparado en ese momento.

“Hablaremos y, si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”, manifestó Schlosser en una entrevista para Gazeta do Sul.

La excusa de Micheli

Micheli describió que el crimen sucedió cuando ella vio mensajes de otra mujer en el celular del sujeto. “Dije que me quedaría con sus amigos y lo denunciaría por violación”, reveló, fue cuando Lisandro se “molestó” e intentó matarla.

La agraviada enfatizó que la relación con el individuo era buena. “De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No me puedo quejar, porque no es una mala persona. Me trató de la mejor manera posible. Fui una reina para él”, contó.

El juez se sintió desconcertado al ver a la brasilera besar al hombre que intentó matarla: “Me sorprende que tenga ese deseo de mantener una relación con el sujeto que le disparó cinco veces”, enfatizó.