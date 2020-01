Esta momia fue víctima de un asesinato a puñaladas

Las momias egipcias siguen “hablando”. Los secretos de cómo fue su vida, muerte y hábitos continúan en el ojo de la ciencia y más ahora cuando se desarrollan mejores herramientas para analizarlas.

Tal es el caso del cuerpo momificado de Takabuti, una mujer joven que vivió hace unos 2.600 años, y que se encuentra en el Museo del Úlster (Irlanda del Norte). La momia de esta mujer fue desenvuelta en 1835, pero no ha dejado de ser estudiada, lo que sigue arrojando noticias.

Tras someterla a diversos estudios rayos X, tomografías computarizadas, análisis químicos del cabello, data por radiocarbono y biopsia para secuenciar ADN, se determinó que Takabuti fue asesinada a puñaladas en un ataque violento que dejó graves daños en su espalda. Por la profundidad de las heridas, la joven murió de inmediato.

Takabuti pudo tener unos 20 años de edad y poseía una rara condición física, pues su dentadura tenía 33 dientes en vez de 32, y poseía una vértebra demás. Como dato curioso, fue momificada con su corazón intacto.

Esta última evidencia despertó el interés de los egiptólogos, pues es sabido que en el antiguo Egipto, a las momias se les extraía este órgano y se pesaba para conocer si la persona había llevado una buena vida o, por el contrario, sería llevada por el dios de la oscuridad, reseñó el diario Belfast Telegraph.

“Si –el corazón- era demasiado pesado, el demonio Ammit se lo comería y el viaje a la otra vida fracasaría", explica Greer Ramsey, curador de arqueología de los Museos Nacionales.

Los restos, que estaban preservados dentro de un ataúd decorado con un rostro en su parte exterior también fueron sometidos a reconstrucción digital.

Siguiendo los patrones de su estructura craneal, el equipo a cargo del trabajo logró un rostro bastante aproximado de cómo pudo ser esta joven en vida.

