"Mamá, estoy sin pañales por favor lee mi informe": Escriben mensaje en cuerpo de niño en guardería de EEUU

Heather es el nombre de la madre norteamericana que se llevó una desagradable sorpresa al recibir a uno de sus pequeños hijos en la guardería a la cual asisten regularmente. Al chico, según el relato de la mujer, le escribieron en su abdomen con tinta negra un recordatorio para ella no olvidara llevar los pañales a la institución.

A través de su cuenta en Facebook, Chisum, oriunda de Estados Unidos, hizo pública la imagen del niño después de encontrar el mensaje. De inmediato, las fotos se hicieron viral en las redes sociales, generando rechazo de cientos de usuarios.

"¿Tengo razón en estar furiosa?"

"Necesito opiniones ¿Tengo razón para estar furiosa con esto? Realmente necesito sus opiniones chicos, porque estoy a punto de arrasar con la guardería mañana" dijo la madre junto al posteo en redes sociales.

Pero su enojo no quedó ahí, ya que aseguró "no entender por qué" decidieron escribir en la barriga del bebé, en vez de hacerlo en el diario que tienen para ese fin: “Todos los días cuando recojo a Fin y Milo (sus dos hijos) de la guardería ponen un informe diario, donde dice cómo estuvo su estado de ánimo, en qué momento cambiaron sus pañales, y si necesita pañales o toallitas” explicó.

“Soy una madre soltera con un trabajo a tiempo completo y dos niños muy pequeños. Demándame por no leer el informe todos los días. Supongo que ayer escribieron en su informe que necesita pañales, y no lo vi”, dijo, resaltando que no es motivo para hacer semejante acto.

En el rayado que le hicieron al menor de edad en la barriga decía: “Mamá, estoy sin pañales por favor lee mi informe". Un “anuncio” que costó mucho tiempo para Chisum lograra sacarlo por completo: “lo he fregado con varias toallitas de bebé y no sale. Tenía planes de llevarlos a la playa a jugar, y ahora no puedo porque mi hijo está escrito por encima”, denunció en la publicación.