Pareja tuvo un fugaz reencuentro y quedaron esperando trillizos

Todo se trataba de una “aventura” entre Charliann Broadhurst y su ex pareja Ryan Hill, de quien se había separado luego de varios años de relación. Una noche que quedó en el recuerdo de ambos para siempre.

Resulta que en ese momento, la "expareja" tenía tres hijas en común por lo que Ryan iba hasta la casa de Charliann a visitarlas. Fue entonces cuando “una cosa llevó a la otra” y terminaron pasando la noche juntos. Un “desliz” que se convirtió en un triple embarazo.

También puedes ver

“Un cuento de hadas”

En 2018 Charliann y Ryan decidieron separarse luego de una relación de más de 10 años. Ambos eran padres de Cassi-Lee (8), Caira-Jae (7) y Siena (5) y, a pesar de su ruptura amorosa, compartían mucho tiempo con las menores, quienes nunca sintieron la ausencia de su padre.

En una visita, ambos “revivieron” su amor y fue entonces cuando Charliann quedó embarazada: “Fui a los médicos por curiosidad porque me sentía realmente mal y el doctor me dijo que estaba embarazada. Quedé sorprendida", dijo en una entrevista a Mirror.

Foto: Mirror

Pero la noticia del embarazo no fue la única que sorprendió a Charliann y a su ex, sino más bien, la llegada de trillizos ¡Sí, tres nuevos miembros a la familia! "Cuando llamé a Ryan para contarle, casi choca su auto… Literalmente no pudimos hablar entre nosotros durante 12 horas mientras lo asimilábamos", confesó.

Esta nueva etapa terminó por reencontrarlos: "Es un milagro. Era como si alguien quisiera volver a unirnos. Literalmente es un cuento de hadas", dijo la norteamericana.

Durante sus meses de divorcio, el amor se mantuvo intacto y fue entonces cuando pensaron en darse una nueva oportunidad: "Él es el amor de mi infancia y hemos estado juntos desde que teníamos 15 años, pero en ese momento estábamos pasando por un mal momento", reveló Charliann.

Un difícil embarazo

Para la madre, el triple embarazo no fue nada sencillo. Los bebés corrían el riesgo de sufrir el Síndrome de Transfusión Gemelo a Gemelo (TTTS) mortal, por lo que tuvieron que hacerle una cesárea de emergencia a Charliann a las 33 semanas.

Como se trató de un parto de imprevisto, Ryan no estaba con ella. Sin embargo, tras varias horas, logró llegar: "Me habían colocado la epidural y estaba en la camilla gritando '¿Dónde está Ryan?' Estaba en el altavoz y todos los cirujanos lo dirigían al hospital”.

Luego del dolor y los nervios, los trillizos nacieron a las 12:31 p.m. del 31 de mayo de 2019. Eran dos niños idénticos, Cayon y Carter, y una pequeña a quien llamó Ryana. Como los tres tuvieron una infección, tuvieron que quedarse hospitalizados durante algunas semanas.

La nueva vida de Charliann y Ryan

Los trillizos se recuperaron y se fueron a casa junto a sus padres y hermanas. Ahora Charliann comparte su tiempo en 7 personas (sus 6 hijos y Ryan). Tiene que comprar todo de a tres y la hora de comer y del baño es una "operación militar" según revela.

"Es tan agitado. Ni siquiera invitaría a alguien a tomar una taza en ese momento”, comenta entre risas.