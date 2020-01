Mujer sorprende al usar su celular luego de ser salvada por una multitud tras sufrir accidente en Nueva York

El pasado domingo en Nueva York, Estados Unidos, una multitud de personas levantaron un vehículo para rescatar a una mujer que quedó atrapada debajo del automóvil.

Según informó el New York Post, la situación ocurrió después de que la mujer fuera atropellada en Lower East Side.

El usuario de Twitter Colby Droscher compartió un video y una fotografía que deja en evidencia el hecho. En las imágenes se ve a los transeúntes del lugar corriendo hacia un vehículo negro para levantarlo y así sacar al peatón.

En tanto, la foto muestra a la mujer rescatada acostada boca arriba en el suelo y usando su teléfono mientras los socorristas la rodean, una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

The woman is awake and on her phone. pic.twitter.com/BhGYSZpfn0