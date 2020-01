Por qué no debes poner los pies en el tablero del auto

Con una foto de una radiografía, donde se puede ver una grave fractura, el sargento de la Policía de Reino Unido, Ian Price, alertó el peligro que representa llevar las piernas sobre el tablero del auto.

A la víctima de la foto -a quien no identificó-, le aplastaron las caderas tras una colisión porque sus pies arriba y no en el espacio que corresponde. Fue entonces cuando un accidente cambió la vida de esta persona para siempre. “Si ve que su pasajero lo hace, deje de conducir y muéstrele esto”, fue parte de su mensaje.

Here is an X-ray of horrific injuries sustained to the front seat passenger who had their feet on the dashboard at the time of a collision. If you see your passenger doing it stop driving and show them this. pic.twitter.com/f3XCT8ePvi