Coronavirus cobra 26 vidas y obliga a China a aislar 13 localidades y parte de la Gran Muralla

View this post on Instagram

Este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió no declarar alerta sanitaria por la nueva cepa de #coronavirus, que ha terminado con la vida de 18 personas en #China. "Es demasiado pronto para considerar que es una emergencia internacional", sostuvo la #ONU en una conferencia de prensa. A pesar de lo anterior, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló: "que nadie se equivoque, esto es una emergencia de muy alto riesgo en China" y puede convertirse en una emergencia internacional. Que no declaremos la emergencia internacional hoy, no significa que la OMS no se tome en serio la gravedad del brote de coronavirus. Nada puede estar más lejos de la realidad", agregó. Además, explicó que hay contagios entre personas en China, pero hasta el momento no se conoce que se hayan producido fuera de ese país, aunque podría ocurrir. "Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre el coronavirus", afirmó.