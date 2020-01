OMS decide no declarar alerta sanitaria internacional por nueva cepa de coronavirus

¿Qué pasó?

Tras reunirse nuevamente este jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió no declarar alerta sanitaria por la nueva cepa de coronavirus, que ha terminado con la vida de 18 personas en China.

"Es demasiado pronto para considerar que es una emergencia internacional", sostuvo la agencia de las Naciones Unidas (ONU) en una conferencia de prensa.

El presidente del comité de emergencias ha explicado que han estado divididos al 50% sobre la decisión. pic.twitter.com/uRKOGkPqrJ — Noticias ONU (@NoticiasONU) January 23, 2020

"Emergencia de alto riesgo"

A pesar de lo anterior, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló: "que nadie se equivoque, esto es una emergencia de muy alto riesgo en China" y puede convertirse en una emergencia internacional.

También puedes ver

"Que no declaremos la emergencia internacional hoy, no significa que la OMS no se tome en serio la gravedad del brote de coronavirus. Nada puede estar más lejos de la realidad", agregó.

Además, explicó que hay contagios entre personas en China, pero hasta el momento no se conoce que se hayan producido fuera de ese país, aunque podría ocurrir. "Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre el coronavirus", afirmó.

EL directo de la OMS @DrTedros alerta sobre la gravedad del brote.

"Que nadie se equivoque, esto es una emergencia de muy alto riesgo en #China" y puede convertirse en una emergencia internacional. #coronavirus pic.twitter.com/kWEH8fNt4b — Noticias ONU (@NoticiasONU) January 23, 2020

"Que no declaremos la emergencia internacional hoy, no significa que la OMS no se tome en serio la gravedad del brote de #coronovirus . Nada puede estar más lejos de la realidad"- @DrTedros , director de @WHO . pic.twitter.com/aLGooJDsap — Noticias ONU (@NoticiasONU) January 23, 2020

Misión interdisciplinar

Por otra parte, el comité recomendó enviar una misión interdisciplinar a China para investigar:

El origen de brote del coronavirus

La magnitud de la transmisión de persona a persona

Los tests que se llevan a cabo en otras provincias de China

¿Qué dijo Mañalich?

Tras conocerse la noticia, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que: "La OMS estima que el problema de nCoV es en este momento muy serio en China; pero no al nivel de declararlo una Emergencia de Salud Pública de importancia internacional. Por lo tanto, sugiere mantener las medidas de control en su actual nivel".