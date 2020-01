Aumenta a 17 la cifra de muertos por coronavirus en China

Las autoridades chinas anunciaron que la cifra de fallecidos por coronavirus subió a 17, ocho más de los reportados a primera hora de este miércoles. Según el reporte, todos las muertes se produjeron en la provincia de Hubei.

Además se informó que existen 543 casos confirmados en China y siete en otros países.

