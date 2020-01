Las mujeres en el narcotráfico internacional: Desde la "Catrina" hasta la "Narcomami"

"Me salvó la vida": Virginia Vallejo no está arrepentida de haber conocido a Escobar

Durante el siglo pasado, el narcotráfico estaba liderado por grandes capos de la mafia, como Pablo Emilio Escobar Gaviria, que fue la “inspiración” de cada cartel que se creó en el futuro a nivel internacional, todos liderados por hombres. Sin embargo, hoy en día varias mujeres han tomado el control del rubro ilegal.

Desde asesinar a “enemigos” y transportar droga por aguas internacionales; hasta ser la jefa de una célula que movió toneladas de cocaína desde Colombia hasta EEUU, son parte de los roles que han tomado las mujeres dentro de las organizaciones. Un auge que va en aumento y que preocupa a las autoridades del mundo.

Foto: AFP

La “Doña”: La líder de la droga del siglo XXI

Muchos años tuvieron que pasar para que una mujer volviera a asumir un alto cargo dentro del narcotráfico internacional. Esto, luego que cayeran las verdaderas “reinas de la mafia”: la colombiana Griselda Blanco, ‘La Viuda Negra’ y maestra de Pablo Escobar; la mexicana Sandra Ávila Beltrán ‘La Reina del Pacífico’; y la guatemalteca Marllory Chacón mejor conocida como ‘La Reina del Sur’.

Un rango que logró alcanzar Luz Irene Fajardo Campos, alias ‘La Doña’, quien luego de encabezar la industria ilegal, fue condenada en una corte de Washington DC por estar al frente de un imperio criminal, que traficaba enormes cargamentos de cocaína y metanfetamina en Colombia, Honduras, México y otros países, con el propósito de llevarlos a Estados Unidos.

Foto: Infobae

En su largo currículum, también se evidencia que Fajardo trabajó durante dos décadas en sociedad con el poderoso Cartel de Sinaloa, creado por el Chapo Guzmán.

“Ella obtuvo cocaína directamente de Colombia, contrató a pilotos y negoció la compra de aviones para llevar por aire la cocaína a Centroamérica y México”, detalla un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ). “Se asoció con otros traficantes en el Cartel de Sinaloa y con sus hijos para una mayor distribución de la cocaína en Estados Unidos”, agrega la dependencia.

Foto: AFP

Por estos delitos, Fajardo se declaró culpable y su sentencia se realizará el próximo 26 de marzo.

Otras poderosas mujeres de la mafia

Son varias las mujeres que en pleno siglo XXI están “liderando” los carteles mafiosos.

“La Catrina”: era una lugarteniente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se cree que estuvo al frente de una emboscada que asesinó a 13 policías en Michoacán el 14 de octubre. Murió en un hospital a los 21 años de edad por un impacto de bala en el cuello.

Foto: Facebook Infobae

Joselyn Alejandra Niño, alias ‘La Flaca’: era la jefa de un grupo independiente de jóvenes pistoleras que operaba en el noreste de México. Tenía un tatuaje en el brazo con su apellido, que fue vital para identificar su cadáver.

Foto: El Heraldo

Claudia Ochoa Félix le llamaban “La Kim Kardashian del crimen organizado” y era célula delictiva del Cártel del Pacífico con un poder de mando importante. Perdió la vida el pasado 14 de septiembre por una asfixia (broncoaspiración).

Foto: Facebook Claudia Ochoa Felix

Enedina Arellano Félix la “Narcomami”, con 50 años de edad, pasó a ser jefa del Cártel de Tijuana. Se graduó en la universidad de contadora y desde entonces, maneja las finanzas de este temido cartel que, aunque suele tener pocos enfrentamientos, es buscado por la DEA.

Foto: Infobae

Laura Zúñiga, “Miss Narco” fue ganadora del certamen Nuestra Belleza Sinaloa en el 2008. Un mes después, fue detenida en la ciudad de Guadalajara junto a siete hombres, armas y miles de dólares en efectivo. Se la relacionaba con el Cártel de Juárez. Zuñiga fue puesta en libertad semanas más tarde al no poder demostrar su relación con la organización delictiva.

Foto: BuzzFeed

El futuro de las mujeres en el narcotráfico

Guadalupe Correa, profesora asociada de la George Mason University y experta en narcotráfico, explicó que las mujeres están ocupando roles importantes en distintos ámbitos.

“No me sorprende ver a más mujeres en roles de liderazgo en los carteles, inclusive como sicarias, ‘halconas’ (vigilantes) y como enlaces (mensajeras). No solo están con organizaciones que transportan droga, sino en otras que se dedican a la extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos y al tráfico de personas”, reveló para Univisión, al referirse del auge femenino que ha tomado este rubro ilegal.