Trump advierte al líder supremo de Irán que sea "cuidadoso con sus palabras"

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, que sea "muy cuidadoso con sus palabras".

¿Qué dijo Trump?

"El llamado 'Líder Supremo' de Irán, que no ha sido tan Supremo últimamente, tenía algunas cosas desagradables que decir sobre Estados Unidos y Europa", tuiteó Trump sobre los comentarios de Jamenei en Teherán.

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020

Según Trump, el virulento discurso de Jamenei, en el que atacó al "feroz" Estados Unidos y describió a Gran Bretaña, Francia y Alemania como "lacayos" de Washington, fue un error.

También puedes ver

"Su economía se está derrumbando y su gente está sufriendo. ¡Debería tener mucho cuidado con sus palabras!", tuiteó el mandatario.

Las palabras del líder supremo

Durante una inusual oración en la mezquita Mosalla de Teherán, Jamenei acusó a los europeos de ser los "lacayos" de Estados Unidos en el tema nuclear.

Su sermón fue interrumpido por gritos de "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel" de parte de la multitud que desbordaba ampliamente la mezquita hacia la explanada circundante, según imágenes de la televisión estatal.

El 3 de enero Estados Unidos mató al poderoso general iraní Qassem Soleimani en un ataque con drones en Bagdad.

En visita el viernes en Washington, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Shah Mehmood Qureshi, aseguró que Teherán busca reducir las tensiones militares con Washington. "No quieren una guerra, no quieren más derramamiento de sangre", aseguró.