Lara Bernasconi se refiere al polémico video del cordero que tiraron a su piscina desde un helicóptero

La tarde del miércoles se viralizó un video en redes sociales que generó repudio entre los usuarios. En el clip se puede ver cómo cae un cordero desde un helicóptero a la piscina de un famoso empresario argentino. Se trata de Federico Álvarez Castillo, dueño de la empresa textil Etiqueta Negra, a quien culparon de maltrato animal.

[REPUDIO] Federico Álvarez Castillo, dueño de Etiqueta Negra, tiró un cerdo a una pileta desde un helicóptero. (vía @perfilcom) pic.twitter.com/MpIgyC5M9W — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 14, 2020

A pesar de estas acusaciones, el primero en defenderse fue el mismo Federico Álvarez, quien a través de sus redes sociales aseguró no tener nada que ver con lo ocurrido. Sin embargo, el video ha generado tantos comentarios negativos que esta vez fue su esposa, la modelo Lara Bernasconi, quien salió a la defensa de la familia.

"Lo único que tengo para decir es lo que le dije a todo el mundo, a nosotros nos tiraron un cordero muerto a nuestra pileta", fue el mensaje de audio que envió a una panelista de eltrece (Argentina).

Críticas a la familia Álvarez

Las críticas sobre este video no se han detenido, de hecho, muchos califican el acto como “macabro” porque, al momento del lanzamiento, se escuchaban risas desde la casa de la familia Álvarez.

Ante estas acusaciones, Lara aseguró que "hay gente que reacciona riéndose, algunos se ríen de los nervios, podés tener muchas reacciones", sostuvo.

Sin embargo, señaló que "nadie se rió" de la situación. "Estábamos sorprendidos como todo el mundo, tenemos la conciencia súper tranquila, sabemos quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos en la vida", dijo.

¿Quién fue el responsable de esta “mala” jugada?

Se ha especulado sobre uno de los mejores amigos de Federico Álvarez, quien desde hace varios días le “debía” un cordero. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado si efectivamente fue él el responsable de lo ocurrido.

En lo que respecta a Lara, aseguró que desconoce qué motivó este episodio. "No sabemos quién fue, si fue una broma, o alguien que nos quiso hacer algo macabro. No tenemos ni idea, no tengo más para decir", confesó.