Australia sacrifica a más de 5.000 camellos para proteger zonas aborígenes

Un escenario muy triste 😢 Francotiradores matarán desde helicópteros a 10.000 camellos salvajes que llegaron a pueblos al interior de #Australia en busca de #agua por la #sequía. Las autoridades locales dijeron que las manadas son "extremadamente grandes" y que van en búsqueda de agua y comida, poniendo en riesgo a las reservas de comunidades aborígenes en estas zonas, además de provocar daños y representar un peligro para los automovilistas.