Este millonario japonés busca pareja que lo acompañe a un viaje lunar

Decidido y confiado, el multimillonario japonés Yusaku Maezawa, de 44 años, activó una curiosa manera de encontrar esposa.

Llamó a concurso a todas las mujeres que deseen acompañarlo a un viaje lunar, sin descartar que luego de esto, la ganadora se convierta en su "pareja de toda la vida".

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv