Hija del narcotraficante más importante de Argentina podría ir a la cárcel

Carla Salvatore es hija del fallecido narcotraficante argentino Carlos Salvatore, uno de los capos más poderosos de ese país y cerebro detrás del caso “Carbón Blanco”, por el que fue condenado a 21 años de prisión, después de enviar toneladas de cocaína a España y Portugal.

La joven de 37 años fue absuelta en marzo pasado por lavado de activos y ella lo celebró en una fiesta que llamó “Justice Party”. Sin embargo, la felicidad le duró muy poco porque un tribunal de casación revocó esta decisión y retomó el caso, que podría costarle a Carla una condena de siete años en la cárcel.

¿Culpable o inocente?

Tras la muerte de Salvatore, Carla fue juzgada por lavar parte del dinero que su padre había ganado con el tráfico de drogas. Sin embargo, ella ha asegurado que su relación con él fue muy precaria y que nada tiene que ver con los negocios ilícitos que hizo durante años.

Foto: Clarín / Carlos Salvatore

“Mis padres se separaron cuando yo tenía 9 años y a él recién lo volví a ver a los 24, cuando me estaba por casar. Todo su entorno estaba muy ajeno a mi vida. Yo no tenía relación. Nos veíamos en las fechas importantes, cumpleaños, Año Nuevo. Cómo habrá sido todo que cuando a mí me indagaban por lavado de dinero, él declaraba que estaba haciendo sociedades para dejarme fuera de la herencia”, confesó Carla en una entrevista para el Clarín.

Pese a que Carla ha reiterado que nunca supo de dónde provenía la plata de su padre, el juzgado reabrió el caso para investigar si la argentina tiene o no vínculos con los negocios de Salvatore.

Pruebas de la fiscalía

Tras la apertura del caso, los fiscales atribuyeron a Carla haber participado en la circulación, administración, venta y transferencia de activos. En julio de 2013, compró con fondos de procedencia ilícita una Ford Ecosport, un Fiat Palio Adventure el mes siguiente, un departamento e ingresó al sistema financiero fondos de procedencia ilícita de hasta 260 mil dólares (192 mil 550 millones de pesos chilenos) en una cuenta del BBVA en Francia, de los cuales $165 mil (123 mil 232 millones de pesos chilenos) fueron realizados en efectivo ¿De dónde salió este dinero? Esa la pregunta que se hacen las autoridades argentinas.

Durante ese mismo año, la hija de Salvatore abrió con un socio la firma CEC Brokers que comercializaba inmuebles en Capital Federal y en Mar del Plata y “habría sido constituida para brindar apariencia lícita a la comercialización de determinados inmuebles vinculados al Grupo Salvatore”, así denunciaron los investigadores a Infobae con respecto al caso.

Hasta ahora se analizan las pruebas que implican a la argentina. Una vez sean concretas, se determinará si pagará o no por estos delitos que se le imputan. En lo que respecta a Carla, mantiene su postura de “inocente” ante cualquier delito vinculado con su padre.