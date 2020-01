Donald Trump: "Irán nunca tendrá un arma nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear, un día después de que Teherán anunciara su decisión de ignorar los límites impuestos a su programa de enriquecimiento de uranio.

"Irán nunca tendrá un arma nuclear", escribió en un tuit redactado en mayúsculas el presidente Trump, quien ha multiplicado los mensajes amenazantes respecto a la república islámica después de la muerte, en un bombardeo estadounidense en Bagdad, del general iraní Qasem Soleimani.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!