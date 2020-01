Reportan que al menos dos cohetes impactan cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad

¿Qué pasó?

Por lo menos dos cohetes cayeron este domingo cerca de la embajada de Estados Unidos en Irak, ubicada en la Zona Verde de Bagdad, indicaron testigos a la agencia AFP, dos días después del asesinato del poderoso general iraní Qasem Soleimani en un ataque estadounidense.

Desde fines de octubre, 14 ataques con cohete han tenido como objetivo los intereses estadounidenses en Irak, nunca reivindicados, pero que el país presidio por Donald Trump atribuye a las brigadas del Hezbolá, facción proiraní que pidió el sábado a los soldados iraquíes alejarse de las tropas norteamericanas.

Este ataque, presuntamente efectuado por las fuerzas militares de Irán, se produce tras el asesinato del general Qasem Soleimani, cuya muerte originó una escalada en la tensión entre Estados Unidos y el país de Oriente Medio.

Advertencias de Trump

Esta jornada, además, el presidente Donald Trump efectuó una dura advertencia en su cuenta de Twitter en contra de Irán, señalando que “si atacan de nuevo, lo que les aconsejaría encarecidamente es que no lo hicieran, ¡los golpearemos más fuerte de lo que nunca antes lo habían hecho!”.

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

"Estados Unidos acaba de gastar dos billones de dólares en equipo militar. ¡Somos los más grandes y, con mucho, los mejores del mundo!". Si Irán ataca una base estadounidense, o a cualquier estadounidense, enviaremos algunos de esos nuevos equipos hermosos... ¡y sin dudarlo!”, concluyó el mandatario norteamericano.