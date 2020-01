Proyectiles impactan cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad

¿Qué pasó?

Varios proyectiles impactaron este sábado por la tarde en dos ataques casi simultáneos en la protegida Zona Verde de Bagdad y en una base aérea iraquí que aloja soldados estadounidenses al norte de la capital, informaron responsables de seguridad.

¿Cómo se produjo el hecho?

Dos proyectiles cayeron específicamente en la Zona Verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada estadounidense que fue atacada el martes por miles de manifestantes iraquíes favorables a Irán.

Casi al mismo tiempo, y a menos de un centenar de kilómetros más al norte, dos cohetes Katyusha impactaron en la base aérea de Al Balad, inmensa base iraquí que aloja a soldados y aviones estadounidenses, indicaron fuentes de seguridad en el lugar.

Según el comando militar iraquí, ninguno de los dos ataques provocó víctimas, e inmediatamente después, drones estadounidenses sobrevolaron la base en misiones de reconocimiento, añadieron estas fuentes.

Ninguno de estos ataques fue reivindicado, pero Washington los achaca a las facciones pro-Irán del Hashd al Shaabi, coalición de paramilitares integrada ahora en el Estado.

Tras la muerte del general Qassem Soleimani, el canciller de Irán compartió en sus redes sociales un mensaje criticando el actuar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y enfatizó: "Llegó el final de la presencia maligna de EE.UU. en Asia occidental".