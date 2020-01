Pompeo asegura que Estados Unidos quiere la "desescalada" de tensión con Irán

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo este viernes en un tuit que Estados Unidos está "comprometido con la desescalada" de tensión con Irán, tras la muerte del general Qasem Soleimani en un ataque orquestado por Washington.

El secretario de Estado afirmó además al canal CNN que el general Soleimani preparaba "un ataque importante" que amenazaba a "cientos de vidas estadounidenses".

"Sabemos que era inminente", aseguró. "Tomamos nuestra decisión basándonos en las evaluaciones de nuestros servicios de inteligencia".

En Twitter, Pompeo afirmó que conversó con sus pares chino, británico y alemán sobre la "decisión de Donald Trump de eliminar a Soleimani en respuesta a las amenazas inminentes a las vidas de estadounidenses".

"Agradecido de que nuestros aliados reconozcan las continuas amenazas agresivas planteadas por las fuerzas iraníes Al Quds", escribió en otro mensaje en esa red social.

"Estados Unidos sigue comprometido con la desescalada" de tensiones, agregó.

Spoke with #UAE’s @HHShkMohd about @realDonaldTrump's decision to take decisive defensive action to protect U.S. personnel abroad. UAE is also concerned over the Iranian regime’s continued military provocations. The U.S. remains committed to de-escalation.