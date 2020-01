Cazadores los confunden con venados y matan a hombre e hija de nueve años

Kim Drawdy (30) y su pequeña hija Lauren (9) eran amantes de la caza y la tarde del 31 de diciembre salieron a despedir el año, haciendo lo que más les gusta. Sin embargo, no todo salió como lo esperaban y es que, otros cazadores que estaban en el lugar, los confundieron con venados y les dispararon de forma letal.

Eran las 14:30 hora local, cerca de Barracada Road en Walterboro, Carolina del Sur, Estados Unidos, donde recibieron varios disparos y ambos murieron inmediatamente.

NEWS RELEASE: Four hunters were attempting to move deer, also known as driving deer, near Barracada Road in Walterboro when two hunters were shot after being mistaken for a deer.



Those two hunters succumbed to their injuries.



SCDNR continues to investigate this incident.