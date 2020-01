Condenan a pena de muerte hombre que apuñaló a cuatro actores en plena escena

El empeño por abrirse a la cultura occidental y bajar la dureza de las ideas islámicas ortodoxas en Arabia Saudita se vieron amenazadas con un peligroso asalto a cuchillo por parte de un fanático religioso. Sucedió en el Parque Rey Abdullah Riad, una noche de festival cultural donde se presentaba una compañía de teatro española.

Los actores de la productora Merlín estaban en pleno escenario representando una alegoría circense de las “Fallas valencianas”, cuando un sujeto se subió al escenario con un cuchillo e hirió a cuatro de los actores mientras danzaban ante el público.

Anunque las heridas no resultaron ser mortales, las autoridades no tendrán ninguna compasión con el agresor, por lo que una corte decidió la pena de muerte para el atacante por actos terroristas y por intentar impedir la organización y celebración de actividades de ocio, el tribunal tomó la decisión inapelable.

Los artistas estaban en un momento de canto siguiendo una coreografía cuando el sujeto corrió a toda velocidad hacia el proscenio para lanzar cuchillazos a los artistas. Por fortuna, todos se encuentran fuera de peligro pues las heridas no fueron de gravedad. El hombre pudo ser neutralizado y puesto tras las rejas.

#Breaking: Stabbing attack on members of a performing group in a theater in #Riyadh pic.twitter.com/Ds5NChexAs