Papa Francisco se disculpa por haber "perdido la paciencia" con mujer que le tomó la mano

View this post on Instagram

En plena Plaza de San Pedro, una mujer agarró la mano del papa Francisco, sin dejarlo ir, causando su inmediato enojo. La máxima autoridad de la Iglesia Católica había oficiado su última misa del año, tras lo que decidió saludar a los fieles que estaban en el lugar. Fue luego de acercarse a unos niños que una mujer tiró de su mano. Al instante, el pontífice reaccionó ofuscado e incluso le dio un par golpes en la mano a la mujer, para luego retirarse molesto.