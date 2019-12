Londres tendrá transporte público gratis durante la noche de Año Nuevo

¿Qué pasó?

Durante este martes, el organismo Transport for London, encargado de manejar el transporte público en la capital inglesa, anunció que tendrá tarifa gratis en el horario de fiestas de Año Nuevo.

Pasaje gratis en Londres

La medida fue anunciada mediante la cuenta de Twitter de la entidad, que comunicó que la acción se llevará a cabo entre las 23:45 de la noche del 31 de diciembre, hasta las 04:30 del 1 de enero.

Entre los medios de transporte que serán gratis, se encuentran:

Metro de Londres

Autobuses

Overground (servicio ferroviario)

DLR (tren ligero)

Además, en la publicación añadieron que "desde el comienzo de la tarde, no podrá caminar, conducir o andar en bicicleta por partes del centro de Londres, ya que las carreteras y los puentes se cierran para los fuegos artificiales de Nochevieja de Londres".