Cómo se formó la mancha caliente que se acerca a Sudamérica por el Océano Pacífico

Científicos dieron a conocer que una gran mancha roja, del tamaño de Venezuela, está cerca de Nueva Zelanda y se dirige hacia Sudamérica por el Océano Pacífico. Es un fenómeno que apareció hace algunos días y ha generado desconcierto entre los estudiosos, quienes la han llamado “mancha caliente” o “hot blob” en inglés.

La mancha se descubrió a través de imágenes satelitales, que coincidieron con la ola de calor que ha azotado a Australia durante este verano. Cambios climáticos que también afectan al resto del mundo, un ejemplo de ello son las crudas tormentas que se han registrado en Norteamérica.

Según los expertos, el calentamiento se debe a un sistema de alta presión que debilita los vientos que ayudan a mezclar y refrescar la superficie del océano. Al no existir esta corriente de aire fría, el mar se calienta con fuerza debido al sol que pega constantemente.

La mancha roja se formó en una zona del océano de cerca de un millón de kilómetros cuadrados, donde la temperatura ha aumentado entre 4 y 6 °C más que el promedio habitual del área.

Actualmente es la zona con la mayor temperatura promedio en la superficie oceánica global, sin contar los trópicos, así lo hizo saber el jefe del departamento de geografía, medio ambiente y ciencias de la tierra de la Universidad de Victoria, James Renwick, a través de sus redes sociales.

Slight "typo" here. That region has the largest temperature difference from average across the global ocean surface, but the warmest oceans (in absolute terms) are always in the tropics. https://t.co/a31Eaf9cbE