Cinco apuñalados en celebración del Janucá en EEUU

Varias personas resultaron heridas la noche del sábado en un ataque a puñaladas en la residencia de un rabino cercana a Nueva York, dijo la asociación judía ortodoxa OJPAC.

Una llamada dio cuenta de un "ataque masivo" con arma blanca contra la "residencia de un rabino jasídico", dijo esa organización en Twitter.

At 9:50 this eve, a call came in about a mass stabbing at 47 Forshay Road in Monsey (Rockland County; 30 miles North of NYC). It's the house of a Hasidic Rabbi. 5 patients with stab wounds, all Hasidic, were transported to local hospitals.