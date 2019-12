Mujer sobrevive, pero pierde a hermana, cuñado y sobrinos por desborde de río en Colombia

Las fuertes lluvias que se han registrado en el municipio Chaparral (Colombia) durante los últimos días, provocaron la crecida del río Amoyá y con esto, su desbordamiento. La madrugada de este jueves, la fuerza del agua arrasó con tres viviendas y destruyó la escuela y la iglesia que están ubicadas en la zona rural.

Un lamentable hecho que ha dejado al menos siete personas fallecidas y otras ocho desaparecidas. “Estamos intentando llegar a la zona porque por tierra es casi imposible, hasta que llegue la maquinaria que ayude en el tema de despejar la vía”, afirmó el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, Carlos Quiroga. Así lo reseñó el diario TeleSur.

María Aponte: “Yo fui la única que sobrevivió”

“Cuando íbamos a salir, eso (el agua) nos arrastró con casa y todo”, fueron las primeras palabras de una de las sobrevivientes de este deslave. María Aponte no vive en el municipio Chaparral, pero estaba allí porque quería pasar las fiestas junto a su familia.

La fuerza del río sorprendió a María y a sus familiares mientras estaban durmiendo. “No captamos el despertar porque estábamos muy cansados, porque estábamos trasnochados”, narró.

“Mi hermana dijo ‘párese’ y pa’ fuera”, recordó durante una transmisión para el diario colombiano Cararol Tv, sobre el momento en que la avalancha se acercaba a la casa, donde estaban “mi hermana, la sobrina, el bebé recién nacido, el esposo y yo. Yo fui la única que sobrevivió”, dijo consternada.

Un episodio que Aponte jamás podrá olvidar: “a mí me arrastró el agua, me hundió y quedé sobre una roca. Intenté salir, pero era tanta la fuerza del agua que volvió y me arrastró. Me tocó cogerme de árboles y con un palo me sostuve y así fue como yo llegué a la casa donde me prestaron ayuda”.

“Salí, no sé cómo, no me lo explico, digo que fue mi Dios que me sacó de ahí porque yo no conozco muy bien el lugar”, agregó para Caracol.

Autoridades se dirigen a la zona de riesgo

El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, Carlos Quiroga informó que la Fuerza Aérea se desplaza hacia la zona de emergencia de conjunto, con un equipo médico para socorrer a los heridos y contribuir con las labores de búsqueda y rescate.

Por su parte, el alcalde de Chaparral, Humberto Buenaventura, resaltó que “en el transcurso del día vamos a convocar un consejo extraordinario de Gestión del Riesgo para determinar las ayudas a las personas damnificadas. Por ahora, requerimos del Gobierno departamental, la presencia de una brigada de búsqueda y rescate. Con el Ejército nos encontramos en la atención de la emergencia”.