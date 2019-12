Joven desaparecido vivió en el armario de un pedófilo durante dos años

“Mamá, llévame a casa. He estado encerrado durante dos años y medio y no he podido respirar aire fresco”, le dijo Marvin a su madre hace unos días, cuando la policía lo encontró oculto en un armario de una casa cuyos ocupantes son investigados por pornografía infantil.

Esto sucedió en Alemania. Marvin, de 13 años de edad, había desaparecido el 11 de junio de 2017. Vivía en un centro de protección luego que su padre falleció. El día de los hechos, el chico había salido con unos amigos, pero no regresó, lo que activó una búsqueda desesperada, sobre todo de su madre, que acudía a los medios de comunicación para tratar de dar con pistas sobre su hijo.

El pasado viernes 20 de diciembre, durante un allanamiento policial, el joven fue encontrado por casualidad, pues los agentes buscaban información de unos pedófilos y al abrir un armario apareció este muchacho.

Lo más impactante de este hecho es que Marvin, ahora con 15 años, estaba vestido con la misma ropa que tenía puesta el día en que desapareció, según asegura su madre. El chico fue sacado de una casa ubicada en Recklinghausen, en el estado de Renania del Norte-Westfalia.

No se sabe cómo el chico fue a parar al armario de estos pedófilos y cómo pudo sobrevivir en condiciones de aislamiento. Probablemente Marvin era sometido o amenazado de alguna manera y logró esconderse de sus captores, pero esta hipótesis está siendo investigada por la policía.

En la actualidad el joven se encuentra en un centro de salud con especialistas que le practican diversos exámenes.

Padre e hijo detenidos

Los agentes entraron a la vivienda pues tenían información de que allí había un sujeto sospechoso de grabar material sensible, como videos de niños. El hombre, de 44 años, fue detenido en esa operación junto con su padre de 77 años, este último recién salido de prisión por el mismo delito.

Los pedófilos enfrentan una investigación por posesión de pornografía infantil. “Me abrazó muy fuerte y comenzó a temblar”, dijo la madre del joven al tabloide Bild.

La mujer dice que encontró a su hijo más delgado pero más alto, como un adulto lleno de miedo, mientras que un reportero sostuvo que toda la casa “olía a orina”.

En un comunicado, la policía adelantó que “actualmente no hay indicios de que el niño haya sido retenido en el departamento contra su voluntad”, pero todo apenas está por descubrirse.