Navidad para mascotas: Perros de refugio en Dublín reciben regalos del Viejito Pascuero

En el refugio Dogs Trust Ireland de Dublín, Irlanda, la Navidad se adelantó y el Viejito Pascuero pasó dejarle regalos a Happy, Esme, Kenneth y Max, perros que viven en el lugar en compañía de otros cachorros que también recibieron su respecto juguete de Noche Buena.

"Este año combinamos donaciones de juguetes de nuestro personal y seguidores increíbles, los hemos colocado en línea y dejamos que los perros en nuestro Centro de Rehabilitación escogieran su propio regalo de Navidad. ¡Esperamos que esto te haga sonreír tanto como lo hicimos grabando, los perros se divierten mucho!", compartió el refugio a través de su cuenta Twitter.

El mensaje estuvo acompañado por un video donde se muestra a los canes corriendo hacia los juguetes colocados en fila. Su felicidad era notable.

La instancia también se pronunció por su cuenta de Facebook expresando que los cachorros podían elegir los juguetes que quisieran.



"Como se puede ver, decidir qué juguete elegir fue una difícil decisión para algunos perros y algunos de ellos se deleitaron con el más chillón que pudieron encontrar. Así que necesitarás activar el sonido para apreciar la alegría en todo su esplendor", indicaron por la red social.

"Esperamos que esto los haga sonreír tanto como a nosotros cuando grabábamos a los perros divirtiéndose", señaló el refugio.

