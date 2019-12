La idea de una profesora que se hizo viral: Utiliza un disfraz para enseñar anatomía

¿Qué pasó?

Hay a quienes les apasiona tanto lo que hacen, que a veces los métodos convencionales no les resulta lo suficientemente satisfactorios a nivel profesional, lo que lleva a muchas personas a buscar nuevas formas para obtener mejores resultados.

Tal es el caso de Verónica Duque, una profesora de 43 años que reside en Valladolid, España, quien ha comenzado a usar un disfraz para dictar clases de anatomía.

Todo comenzó el pasado 13 de diciembre, cuando la maestra llegó a la clase de tercero de primaria de la escuela María Teresa Íñigo de Toro con un disfraz en los que enseñaba todos los órganos del cuerpo humano, sorprendiendo a todos sus alumnos.

“Siempre veo que tienen complicaciones en aprender esto. No tienen muy claro cómo somos por dentro”, explicó Duque al diario El Español.

De las clases a las tendencias de Twitter

La ingeniosa idea de Verónica logró ser tendencia luego que su esposo compartiera el nuevo método de su esposa a través de Twitter, publicando varias fotos de ella usando un traje que muestra los pulmones, el estómago, los intestinos y otros órganos vitales.

“Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer. Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original. Y los niños flipando. ¡Grande Varónica!”, escribió en un tuit su esposo Michael Moratinos.

Hasta ahora el tuit de Michael ha superado los 7.000 RT y ha obtenido más de 60 mil "me gusta", cargado de más de 10 mil comentarios.

La idea de Verónica pareció gustarles a los usuarios, pues la gran mayoría aprobó y opinó con humor sobre la creativa manera de enseñar anatomía a sus alumnos.

“Ha tenido mucha repercusión, no me lo esperaba para nada. Hay compañeras que me han preguntado dónde lo he conseguido, que quieren hacerlo también”, dijo Verónica, quien confesó que encontró el atuendo por casualidad.

“No lo estaba buscando, me saltó. Podemos ponerles (a los alumnos) tropecientos mil videos, pero no es lo mismo ver a la profe con sus órganos internos”, confesó entre risas al citado medio.

Verónica es maestra de Lengua, Arte, Ciencias Sociales y Naturales, pero tres de ellas las enseña en inglés, ya que es un centro bilingüe que se ha caracteriza por permitirle a sus maestros dictar sus clases de la manera que ellos consideren más apropiada para los alumnos. “Mi directora estaba encantada con la idea”, afirmó.