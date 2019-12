Dos cruceros chocan en Cozumel tras realizar maniobra de atraque

¿Qué pasó?

En la jornada de este viernes, en un muelle de Cozumel ubicado en el estado mexicano de Quintana Roo, dos cruceros chocaron cuando realizaban una maniobra de atraque.

El choque

El accidente se produjo debido a que la proa del crucero The Glory, de la naviera Carnival, golpeó un costado del crucero Oasis of the Seas, de la naviera Cruceros de Florida y Caribe.

Al momento de este accidente habían más de 15.000 pasajeros y tripulantes en el crucero Oasis of the Seas y un poco más de 4.500 en el The Glory. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. Debido al choque, el crucero Oasis the Seas resultó con varios daños materiales.