Joven argentino se hizo viral con video para contarle a sus padres que reprobó cuatro ramos

Diciembre suele ser una época muy cambiante dependiendo de la edad que se tenga. Cuando se es adolescente, puede convertirse en el mes más preocupante porque es cuando se entregan las últimas notas del año escolar y esto podría provocar un dolor de cabeza en la familia.

Ese fue el caso de Jeremías Paletta, un joven argentino de 17 años de edad que reprobó seis ramos. Dos de ellas tendrá que presentarla en diciembre y cuatro en febrero, justo antes de iniciar el nuevo año escolar.

Ocurre que el desempeño del argentino fue tan deficiente, que los profesores lo mandaron a estudiar durante dos meses, para poder darle una segunda oportunidad en febrero. Ahora él cursa 4 año de secundaria (equivalente a la enseñanza media en Chile) a busca pasar a 5to año sin materias pendientes.

Aunque Jeremías tendrá que pasar un verano estudiando, lo que más le preocupaba al joven era cómo decirle a sus padres que tendrá que presentar cuatro materias en febrero. Esto dañaría cualquier posibilidad de vacaciones familiares.

Es por esto que el estudiante pensó en una idea que lo ayudará a hacer más “divertida” la entrega de notas en su casa y así, evitar que su mamá y papá lo retaran por su bajo rendimiento en el liceo.

La salida que encontró este alumno “vago” pero talentoso, fue armar un divertido video que le envió a sus padres por WhatsApp, para evitar ver los rostros molestos de ambos. La idea era: vean el video y vayamos directo al castigo.

Jeremías apeló al humor y arrancó su clip con "estadísticas": "En una encuesta en 2012 se descubrió que el 22% de los jóvenes fuman en Argentina". Luego, agregó: "El mayor consumo de alcohol se da entre los 15 y 19 años; miles de menores de edad roban y se drogan en Argentina". Y cerró con la dura verdad: "Así que espero que no se enojen cuando se enteren que me llevo cuatro a febrero" al final, sale un fragmento de la película Piratas del Caribe, cuando Jack Sparrow es perseguido por una tribu desconocida.

El video también llegó a la hermana mayor de Jeremías, Anto, quien no dudó en compartirlo a través de su cuenta Twitter. "Chicos mi hermanito hizo este video porque no sabía cómo decirles a mis papás que se llevó 4 materias directo a febrero. Ellos pensando que rinde las 6 ahora", agregó en el comentario.

En solo minutos, el video se viralizó en las redes sociales y obtuvo más de 1 millón de reproducciones y 140 mil "likes".

CHICOS MI HERMANITO HIZO ESTE VIDEO PORQUE NO SABÍA COMO DECIRLES A MIS PAPÁS QUE SE LLEVÓ 4 MATERIAS DIRECTO A FEBRERO. Ellos pensando que rinde las 6 ahora... 🤣 pic.twitter.com/uXgnKYbGGY — Anto Paletta ✰╮ (@AntoBP97) December 15, 2019

Adiós verano

En los próximos días el joven argentino tendrá que rendir Historia e Inglés y para febrero quedará Economía, Administración, Matemática y SIC (Sistema de Información Contable).

"Las notas las entregaron la última semana de clases. Ahí fue cuando me enteré que me llevaba cuatro a febrero y dos a diciembre, y no sabía cómo decirles a mis papás sin que se enojaran. Ellos ya me venían amenazando durante todo el año diciéndome ‘más te valga no llevarte ninguna’", contó Jeremías al diario Infobae.

El chico también explicó que a pesar del humor con el que encaró el asunto, no logró calmar la molestia de sus papás: "El día antes de rendir la supuesta materia que rendía en diciembre les pase el video para que sepan que, en verdad, la rendía en febrero. Lo pasé al grupo de Whastapp que tenemos de la familia pero ninguno de los dos lo vio porque pensaron que no era importante. Después les insistí, lo vieron y se enojaron igual: no cumplió la función de conmoverlos o hacerlos reír. Yo sabía que se iban a enojar, pero intenté que no sea tanto", aseguró.