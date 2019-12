Putin sobre juicio político contra Trump: Se basa en acusaciones "totalmente inventadas"

View this post on Instagram

Este miércoles, la Cámara Baja de #EEUU aprobó realizar un juicio político contra el Presidente #DonaldTrump por abuso de poder. La acusación de abuso de poder se aprobó por mayoría simple, mientras que sigue la votación sobre el cargo contra el presidente de obstrucción al trabajo del Congreso. El magnate republicano está acusado de intentar presionar a #Ucrania para que investigara a uno de sus principales rivales de cara a las presidenciales de 2020, el exvicepresidente Joe Biden. Tras la aprobación del juicio, Trump denunció en un mitin que los demócratas están "consumidos por el odio". El Senado deberá abrir el juicio político en enero tras el receso por Navidad. Sin embargo, se espera que Trump sea absuelto, pues se necesitan al menos 67 votos para destituirlo y los republicanos tienen 53 de los 100 escaños.