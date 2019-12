Pareja de pololos mueren electrocutados mientras trabajaban en cadena de comida rápida en Perú

Alexandra y Carlos Gabriel se conocieron en un colegio en Perú. Desde entonces comenzaron a pololear. La afinidad era tal que, una vez graduados, continuaron con su relación; inclusive compartían el mismo lugar de trabajo.

Todo marchaba muy bien para ambos jóvenes, de 18 años de edad, hasta que la tragedia los arropó la madrugada del pasado 15 de diciembre, día en que murieron en su lugar de trabajo: una franquicia de la cadena de comida rápida McDonald’s.

De acuerdo a declaraciones de los familiares, ambos jóvenes fallecieron a causa de una descarga eléctrica mientras limpiaban la cocina del local. Trascendió, y así lo consignaron los medios de comunicación de ese país, que unos cables expuestos hicieron contacto con el piso mojado, causando el accidente y el posterior deceso de los trabajadores.

El dolor de toda una familia

Una vez conocido lo ocurrido, las reacciones no se hicieron esperar por parte de familiares y amigos de la pareja, quienes lamentaron la muerte de ambos y exigieron al gobierno peruano tomar cartas en el asunto, pues la compañía de comida rápida habría sido la responsable del incidente, ya que no garantizaba las condiciones óptimas de trabajo.

"Lamentamos informar por este medio, el sensible fallecimiento de dos de nuestros ex-alumnos. Pedimos por el eterno descanso de Alexandra Porras Inga (Inicial, primaria y secundaria) y Carlos Gabriel Campos Zapata (BRIGADIER GENERAL) de la Promoción 2017. Nuestras condolencias a sus familias y toda la familia fatimense. QDEP. Dios los tenga en su Gloria y la Virgen de Fátima los acoja con su manto de amor", se leyó en la cuenta de Facebook del IEP Nuestra Señora de Fátima, lugar donde estudiaron Alexandra y Carlos Gabriel.

Por su parte una tía de la joven expresó: "en mi vida me habría preparado para tanto dolor. Hoy me arrancan una parte del corazón, hoy se llevan parte de mi vida, mi niña, la de la sonrisa bonita, mi compañera de vida, mi hermana, te he amado, te amo y te voy amar por siempre, prometo nunca olvidarte y siempre llevarte conmigo para todos lados, en cada pensamiento. ¿Quién podría creer esto?, no lo sé, pero yo no, no creía y aún no puedo creerlo, sé lo fuerte que soy, pero hoy mi vida se derrumba, hoy no tengo fuerzas, hoy soy la persona más débil, no me imagino una vida sin ti, no sé lo difícil que será de hoy en adelante, no poder volver a ver tu carita, escuchar tu voz, contarnos nuestras cosas, te voy a extrañar con cada parte de mi Alexandra Porras Inga".

La investigación

"Estamos investigando el caso, un grupo de peritos de criminalística está en el local para constatar la situación", afirmó una fuente de la Dirección de Criminalística de la policía peruana a AFP.

En este sentido, se conoció que para el momento del accidente, las víctimas no habrían tenido puestas la vestimenta de seguridad de limpieza, como botas y guantes, por lo que las autoridades estarían investigando un hecho de negligencia por parte de la empresa.

Por su parte, McDonald's emitió el lunes 16 de diciembre un comunicado lamentando el hecho y afirmando que colaboraran en el esclarecimiento del mismo.

"La policía ha realizado todas las diligencias. Y nosotros como empresa hemos cumplido con darles toda la información y el acceso a los espacios requeridos del establecimiento", dijo a la prensa el representante legal de McDonald's, Ricardo Elías.

Debido al accidente, la municipalidad de Pueblo Libre, un distrito de la capital peruana, clausuró el local por considerar que incumplía las normas de seguridad.