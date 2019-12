"Pablo Escobar me salvó la vida": Virginia Vallejo no está arrepentida de haber conocido al narcotraficante

Virginia Vallejo, fue la presentadora de noticias más prestigiosa de Colombia de los años 80. Sin embargo, es recordada a nivel internacional por su relación de más de 5 años con Pablo Emilio Escobar. En reiteradas entrevistas, la mujer ha asegurado no arrepentirse de las aventuras que vivió con el narcotraficante porque fue “realmente feliz”.

¿Cómo se conocieron Virginia y Pablo?

Era una tarde soleada de 1983 cuando Virgia llegó de la mano de su novio Aníbal Turbay -sobrino del entonces presidente de Colombia Belisario Betancur- a la Hacienda Nápoles donde iban a pasar un fin de semana con amigos, entre ellos: Pablo Escobar.

A primera vista no le llamó la atención. Sin embargo, esa visita a la finca del narcotraficante cambió su vida para siempre: “Lo importante de ese día es que estuve a punto de perder la vida (...) estaba muriéndome delante de 50 personas que no se dieron cuenta que yo tenía 30 segundos de vida y ese hombre seguro y valiente se tiró a salvarme”, describió Vallejo en una entrevista para el diario colombiano RCN.

Ella estaba en una de las lagunas de la finca y se estaba ahogando, y Escobar fue a rescatarla: “El único de ese gran grupo de personas, incluyendo mi novio, que vio mis ojos y se arrojó a salvarme fue él (...) en ese momento terminé abrazada a él y mientras temblaba le dije ‘a partir de ahora vas a tener que cuidarme por el resto de la vida Pablo’ (risas) Él me salvó la vida”.

“Amando a Pablo”

Tras la muerte de Escobar, Virginia decidió escribir un libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, donde explica todo lo que vivió junto al narcotraficante. Allí, describió lo feliz que fue con él y a la vez, lo decepcionada que se sintió cuando sacó su lado más oscuro.

Ambos tenían 32 años de edad cuando comenzó su amorío lleno de pasión y grandes lujos: “me enamoré de Pablo porque se gastó en mí dos millones de dólares (1.500 millones de pesos chilenos) en gasolina de avión para tenerme en los brazos cada fin de semana. Me mandaba ese jet todos los fines de semana para pasar conmigo todas las horas que le dejaba libre su familia”, es parte del relato de Virginia en su libro.

La periodista se ha referido a su relación con Escobar en muchas oportunidades y en RCN también lo hizo para destacar que el narcotraficante siempre la trató como una verdadera reina: “siempre me decía ‘pídeme lo que tú quieras’ y ya luego unas semanas después me dijo ‘tú vas a ser mi Manuelita’ (...) pero cuando aquel hombre me tiene entre sus brazos frente a una chimenea y escucho esas palabras, es el mayor homenaje que un enamorado le puede hacer a una mujer (...) dígame si eso no es amor”, relató en medio de suspiros.

Virginia sobre el negocio de Escobar: “Era una cosa todavía bastante inocente”

En 1983 Virginia no sabía en detalle a qué se dedicaba Escobar hasta que comenzó a conocerlo más y a los pocos meses, supo que traficaba droga a varios países del mundo. Sin embargo, esto no la alejó de él: “Sí, él exportaba coca pero todavía la coca no se había vuelto un negocio sanguinario, todavía no era una cosa prohibida en todo el mundo, todavía no era esa cosa monstruosa que se volvió, que alimenta el tráfico de armas y todas las formas de violencia y terrorismo de hoy en día. Era una cosa todavía bastante inocente”, enfatizó para el diario colombiano RCN.

Lo que más amaba Vallejo era la conexión que existía entre Escobar y la gente pobre, a quienes siempre ayudó: “Me llevó a un basurero y Pablo quiso regalar casitas a la gente que vivía allí. Ése fue el momento en que realmente me enamoré y en el que él se enamoró de mí. No me llevó a las Seychelles ni a París, ni a comprarme joyas en Tiffany's. Me llevó a ese sitio asqueroso, repugnante, a ver cómo reaccionaba”, dijo en una oportunidad para el medio español El Mundo.

“Odiando a Escobar”

No todo fue “perfecto” en la relación de Virginia y Pablo, comenzando porque ella nunca fue la prioridad máxima del narcotraficante. Él estaba casado con “la Tata”, y nunca fue opción divorciarse. Sin embargo, esto no le importó jamás a Vallejo, de hecho, no fue la razón por la que la joven conductora de televisión decidió alejarse del capo.

“En 1987, cuando creyó que yo iba a irme con Gilberto Rodríguez Orejuela (narco rival cartel de Cali). Se le metió eso en la cabeza y empezó a mostrar su verdadera alma. Yo quería un negocio de cosméticos y Rodríguez era dueño de casi todos las empresas de ese género en Colombia, pero Pablo se volvió loco y comenzó la guerra”, revela en su libro.

Luego de cinco años y medio de amoríos, Virginia decidió alejarse de Escobar por miedo: “lo dejé para siempre porque me aterrorizaba lo que me dijo que iba a hacer, entre otras cosas, contratar a un etarra para enseñarle a poner bombas. La diferencia entre un asesino y un terrorista es la dinamita. Un asesino mata a una persona por equis razón (...) pero cuando pone dinamita caen inocentes, niños, ancianos, cae todo. Se volvió paranoico y no podía seguir con él”.

Exiliada en Estados Unidos

A pesar de su larga carrera en la televisión y sus innumerables participaciones en publicidades y revistas, Virginia Vallejo es conocida en el mundo entero por haber sido amante de Pablo Escobar y esto le costó su carrera.

Tras la muerte del narcotraficante, tuvo que exiliarse en Estados Unidos por recibir decenas de amenazas por parte de algunos narcotraficantes. Ahora se dedica a escribir su vida en libros que se han vuelto exitosos en todo el mundo.