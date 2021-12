Polola de Boric asegura que está "tranquilo": "Lo ha dado todo así que no hay nada de qué preocuparse"

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo Irina Karamanos, la polola de Gabriel Boric, manifestó sus impresiones respecto a las elecciones presidenciales y al ánimo del abanderado de Apruebo Dignidad ante el resultado de la elección presidencial 2021.

¿Qué dijo?

Karamanos señaló que "para mí ha sido igual de emocionante que para todos los que estamos en este proyecto político con Gabriel somos compañeros de vida y también en la política, así que ha sido muy esperanzador ver la gente que está contándonos sus ideas, iniciando conversaciones que es como ha sido esta campaña, de mucho escuchar".

En esa línea, sostuvo que "estamos bastante orgullosos y tranquilos porque hemos hecho mucho trabajo, nos hemos desplegado en todo el país, así que (estoy) emocionada".

"Lo ha dado todo así que no hay nada de qué preocuparse"

En cuanto al ánimo del candidato, indicó que "Gabriel está muy tranquilo y lo entiendo porque en realidad lo ha dado todo, así que no hay nada de qué preocuparse ni de qué estar nervioso. Él está muy contento por el nivel de cariño de la gente".

En cuanto a si se imaginó alguna vez estar en esta posición, dijo en Canal 13 que no y que "uno no se da cuenta de cómo va a ser su propio futuro, pero la verdad es que estoy igual de orgullosa y contenta. Me siento bien, estoy tranquila".

"Estoy si todavía ansiosa de que la gente salga a votar, creo que los apoderados y apoderadas están haciendo una tremenda pega muy importante y también va a ser muy importante que salgan a votar todas las personas que quizá todavía lo están dudando, decirles que por favor salgan, que vale la pena cambiar la política y cambiar el rumbo de este país para que tengamos mejores derechos", agregó.

Sobre sus declaraciones por el cargo de Primera Dama

Por otra parte, sobre sus declaraciones y el impacto que tuvieron sus palabras en un programa de televisión donde aseveró que el cargo de Primera Dama "merece ser repensado", manifestó que "lo que llama la atención es que Chile está cambiando en muchos sentidos, entonces creo que también los cargos tienen que actualizarse en esa misma línea y puede que genere ese nivel de atención también porque se ajusta a lo que está pasando en Chile, se ajusta a repensar los cargos de poder en general".

