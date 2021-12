Quillotano llega a votar a caballo: "Tomé mi yegua para venir a sufragar porque no tenía locomoción"

¿Qué pasó?

A caballo llegó a votar este domingo un ciudadano que vive en un sector rural de la comuna de Quillota, Región de Valparaíso, y que no quiso quedarse fuera de este día histórico pese a la falta de locomoción que lo afectó.

Falta de locomoción

Jorge Suárez, quien reside en un sector rural de La Palma, tenía que votar en el Liceo Comercial Santa Teresita, ubicado en la zona urbana.

Sin embargo, aunque había transporte gratuito según lo establecido por la Delegación Presidencial Provincial, no pudo hacer uso de este, lo que no fue excusa para no ir a votar.

Por lo anterior, el hombre decidió asistir temprano a su local de votación en su yegua, consignó El Observador.

“Tomé mi yegua para venir a sufragar porque no tenía locomoción”, manifestó el hombre que generó sorpresa en el resto de los votantes.

