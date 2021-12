Kast por llegada de Bachelet al país: "A mí también me gustaría reunirme con ella"

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes el candidato José Antonio Kast, se refirió a la llegada de la expresidenta Michelle Bachelet y manifestó su intención de reunirse con ella previo a la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de diciembre.

¿Qué dijo?

Durante una actividad de campaña, el abanderado del Frente Social Cristiano, señaló que "respecto de lo que diga el comando de Gabriel Boric, yo no sé si se habrá reunido con la presidenta. Es probable que tenga una reunión, si fuera así a mí también me gustaría reunirme con ella, porque ella fue presidenta en dos ocasiones y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos, más allá de que no compartamos muchas líneas políticas".

"Me gustaría que si Gabriel Boric se va a juntar con ella, yo también pudiera juntarme con ella y explicarle el por qué de nuestras disputas", añadió.

Asimismo, dijo que "la presidenta Bachelet trabajó en su gabinete con el partido comunista, por lo tanto, ella ya tuvo una experiencia, pero los tuvo en algunos ministerios. La gran diferencia y que no sé si ella lo avala tanto, puede ser porque es legítimo, es que Gabriel Boric va a tener al Partido Comunista completo dentro del gobierno, va a ser su ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, su ministro de Defensa y yo me pregunto, si las palabras hoy de Gabriel Boric de apoyo a Carabineros son verdad o no”.

"Si lo apoya está dentro de su libertad, pero también ella tiene que considerar que hoy representa a todas las naciones en el tema de la defensa de los derechos humanos", sostuvo.

Kast por joven que lo acusó de "aprovechamiento"

El candidato también habló de la aclaración de Macarena Castañeda, joven que acusó de acoso a Gabriel Boric y que apuntó a un "aprovechamiento inescrupuloso y violento de la derecha y del comando de Kast".

Al respecto, indicó que "aquí estamos hablando de hechos que ocurrieron hace nueve años. Nosotros jamás hemos mencionado el nombre de la víctima. Lo que nosotros planteamos fue que tenía una denuncia pública a través de las redes sociales que había sido avalada por otras personas que han sido electas en distintos cargos de elección popular".

"Nosotros no pusimos ningún dicho en sus redes sociales. Se hizo público por una denuncia que la víctima hizo y esa denuncia se dijo que estaba siendo manejada a través de distintos protocolos (...), lo que yo planteé es que Gabriel Boric tenía que aclarar la situación y yo le planteé que si había pedido perdón por esos actos", añadió.

"Hoy nosotros damos vuelta la página porque se cumplió el objetivo que la víctima requiere que la persona que cometió un acto ilegítimo en cualquier área, pida las disculpas del caso", puntualizó.