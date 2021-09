Provoste confía en convencer a senadores para aprobar el cuarto retiro: "Cada uno tiene que actuar en conciencia"

¿Qué pasó?

Este jueves la candidata presidencial Yasna Provoste (DC), conversó con el matinal Mucho Gusto donde abordó, entre otros temas, el proyecto de cuarto retiro que comenzará a discutirse la otra semana en el Senado.

Al respecto, la carta de Nuevo pacto Social, planteó que intentará convencer a los senadores de su sector para que aprueben la iniciativa.

"Tenemos que hacer lo que sabemos hacer"

En esa línea, Provoste dijo que “tenemos que hacer lo que sabemos hacer, que es dialogar, que es conversar. Yo personalmente no creo en estas lógicas verticales de decir aquí tenemos que ordenarlos a todos porque todos los que estamos en el Congreso nos hemos ganado el derecho a estar ahí y respondemos a nuestros ciudadanos y ciudadanas”.

“Yo no podría hacer lo mismo que le critico al candidato de continuidad de este Gobierno que entró en una actitud de amenazar a sus parlamentarios y decir aquí nadie puede aprobar”, expresó con respecto a Sebastián Sichel.

Al ser consultada si iba a tratar de convencer a sus parlamentarios, la candidata afirmó que “por supuesto, yo marqué una posición pública”.

“Es importante cuando uno asume una responsabilidad como esta, tener un liderazgo claro que es aquel capaz de convencer, que pueda convocar y nosotros hemos hecho el esfuerzo en otros momentos pensando en lo que le hace bien a nuestro país y nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo”, manifestó.

Además planteó que “cada uno de nosotros tiene que actuar en conciencia, porque así como ha habido otros parlamentarios y parlamentarias de Gobierno que en un momento determinado han desatendido estas presiones de su propio Gobierno, yo también quiero llamarlos a ellos a que en esta oportunidad desatiendan esas voces y atendamos siempre con mucha más fuerza las voces ciudadanas”.

Importancia del cuarto retiro

Por otro lado, a juicio de Provoste “este cuarto retiro es muy importante y nosotros lo hemos señalado (...), tenemos más de 900 mil solicitudes de mujeres, de familias, que a partir de los retiros han logrado obtener el derecho a la alimentación de sus hijos. Muchas mujeres que han perdido el empleo, que buscan y no lo encuentran. Han emprendido a partir de la lógica de los retiros”.

“Aquí se mezclan algunas realidades y algunos sentimientos. La realidad es que hay muchas familias que están muy endeudadas, que estaban endeudadas antes de la pandemia y la pandemia ha agudizado mucho más esta realidad y además porque el Gobierno ha llegado tarde en todo”, expuso.

Tras ser consultada, la senadora aseguró que no ha sacado su 10%.

Críticas a Sebastián Sichel

En el programa Provoste criticó que Sebastián Sichel no hubiera querido decir si retiró su 10% o no: “Yo creo que aquí hay dos cosas. Una, la transparencia, pero también ha sido la actitud, una actitud bien matonezca, de presionar a los parlamentarios para que rechazaran una iniciativa y de repente cuando le preguntamos que diga sí o no, bueno nosotros dijimos llevamos varios días preguntándole sí o no y no ha respondido, pero que hoy su propio vocero le diga sabe qué, sería bueno que aclarara esto”.

Críticas a José Antonio Kast

Respecto a la figura de José Antonio Kast, dijo que “cuando se empiezan a instalar posturas tan extremistas que no aseguran el que verdaderamente tengamos un clima de mayor estabilidad, de mayor paz, esto tiene que ser una preocupación no solo para uno que es candidata, sino para todos”.

Incluso, al ser consultada dijo que lo peligroso de su candidatura era “esta actitud permanente de odiosidad, eso creo que es bien complejo, creo que hoy nuestro país tiene que jugar con otros valores”.

Sin embargo, reconoció que “él ha hecho con éxito un esfuerzo por desmarcarse de este Gobierno, ha sido bien crítico, pero finalmente todos sabemos que esta es la misma continuidad”.

“La posibilidad de un Gobierno eventualmente de él tendríamos un estallido mucho más generalizado, mucho más permanente en nuestro país”, concluyó.

