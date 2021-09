Comando de Sichel pide honestidad a quienes no deseen apoyarlo en el oficialismo

¿Qué pasó?

Pedro Browne, coordinador de la campaña del candidato presidencial, Sebastián Sichel, emplazó a los integrantes de Chile Vamos y les pidió a aquellos que no deseen formar parte de la campaña presidencial que actúen con honestidad.

Lo anterior ocurre en el marco de las declaraciones del diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, quien hizo público su apoyo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, por sobre el de su propia coalición.

División en Chile Vamos

Tratando de evitar que se repitan situaciones como la del diputado Romero, es que el coordinador de campaña de Sichel, Pedro Browne, manifestó su descontento con quienes no quieran apoyar al candidato de Chile Vamos en las próximas elecciones.

Al respecto, aseguró que: "hay un grupo menor de candidatos que la verdad abiertamente no nos gustan, y obviamente que nos parece que es contradictorio que vaya en una lista una persona que no quiere ser parte de un proyecto político colectivo al cual pertenece su propio partido".

"El que crea que yo tengo ciertos votos que me pertenecen y que dictamino a quién va a apoyar esa gente, creo que no entiende absolutamente nada. No es un problema ni siquiera de la política actual, sino que de la libertad de las personas a elegir", añadió.

Por otro lado, el diputado Juan Antonio Coloma, llamó a la tranquilidad asegurando que existe una coordinación de la UDI con el comando de Sebastián Sichel.

Al respecto manifestó que: "nosotros, en el comando de Sebastián Sichel, estamos plenamente coordinados, hemos tenido una reunión para avanzar y seguir materializando precisamente la campaña presidencial y la campaña parlamentaria".

"Nos estamos jugando en Chile algo demasiado potente. Nosotros esperamos poder convocar, desde la campaña de Sebastián Sichel, a la mayor cantidad de personas posibles, porque todos sabemos que hoy día el único candidato capaz de derrotar a Gabriel Boric en segunda vuelta es Sebastián Sichel", cerró.

Ver cobertura completa