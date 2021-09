Sichel critica cuarto retiro y propone que parlamentarios en campaña no presenten proyectos

Este viernes, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se refirió a los proyectos de ley de cuarto retiro y aquel que plantea feriado irrenunciable para el 17 de septiembre, atribuyendo ambos a un "festival de populismo" legislativo.

"Vamos a requerir Gobierno y un Presidente que tenga la claridad y la visión necesaria para hacer lo que haya que hacer, aunque sea impopular, aunque no saque el aplauso fácil de las redes sociales, sino que tomar decisiones complejas", comenzó señalando Sichel ante la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme).

Tras esto, sostuvo que "lo digo por discusiones como las que están hoy día, como el feriado irrenunciable, discusiones sobre el retiro previsional. Cómo se ha transformado la política en un espacio de egos en que muchos, primero, no se atreven a decir lo que es correcto, por miedo a que lo pifien o muchos no se han atrevido a defender lo que es bueno para la economía".

Desesperación por quedarse en los cargos

En esta línea, el exministro de Desarrollo Social manifestó que "hay mucha desesperación por quedarse en los cargos, entonces hacen noticia con cosas que suenan populares, pero después cuando lo llevas a la vida real, son absolutamente impracticables".

"En el feriado irrenunciable eso es evidente, hay pymes que necesitan ese día abierto y esa pyme no es un empresario explotador, no, es la familia que tiene que abrir ese día más los cinco que trabajan para salvar mucho de lo que no han podido ganar mucho tiempo atrás y por lo tanto me opongo a un feriado irrenunciable adicional justo cuando vamos saliendo de una crisis", agregó.

Cuarto Retiro

Respecto a la tramitación del proyecto de cuarto retiro, Sichel calificó el debate como "tramposo, populista y electoral. Porque los chilenos lo que quieren es tener mejores pensiones, porque tienen pensiones paupérrimas en el futuro. Y lo que ha hecho la política para ganarse unos votos es decirle: 'esa es una discusión que vamos a tener después' ¿Cuándo después? No sé. Vamos en el cuarto retiro y siguen contando el cuento del tío".

Tras esto, el abanderado de Chile Vamos se refirió a la definición de la diputada de RN Paulina Núñez, quien adelantó su apoyo a la iniciativa, siendo emplazada por la vocera de la campaña de Sichel, Katherine Martorell, quien cuestionó que se haya sacado la foto con el candidato y luego anunciar su voto a favor del proyecto.

"Voy a apoyar con todas mis fuerzas a aquellos candidatos que estén avanzando por mejorar las pensiones, y en casos como estos (Núñez) siento que van en el sentido contrario y por lo tanto no los voy a apoyar", sostuvo desde su comando.

Prohibición de presentar proyectos

En relación a lo anterior, Sichel anunció que en caso de ser Presidente, enviará un proyecto de ley al Congreso que impida que parlamentarios en ejercicio que van a la reelección, puedan iniciar proyectos de ley desde el momento en que sus candidaturas son inscritas hasta después de la elección.

"Se inscriben, y desde ese día no deberían poder presentar proyectos de ley, porque lo que están haciendo es una especie de cohecho moderno, tratan de comprar votos y se hacen campaña y salen en los medios y estamos discutiendo acá de ellos, porque presentan proyectos irracionales para ganar la elección", explicó.

