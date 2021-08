Gino Lorenzini afirma que apelará en el Tricel por rechazo del Servel a su candidatura presidencial

¿Qué pasó?

Gino Lorenzini, que se postuló como candidato presidencial independiente, afirmó que acudirá al Tribunal Electoral (Tricel), luego que el Servicio Electoral (Servel) rechazara su postulación para las elecciones de noviembre.

Por cuatro votos y una inhabilidad, el Servel rechazó la candidatura, argumentando que Lorenzini había estado afiliado a un partido político en los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar las postulaciones.

¿Qué dijo Lorenzini?

"Quiero señalar que nos acabamos de enterar por la prensa que el Servel ha rechazado nuestra candidatura independiente, porque cuatro consejeros del Servel creen que yo estoy afiliado a un partido político", indicó.

En ese sentido, sostuvo que: "Nosotros respetamos el estado de derecho, pero como tal solicitamos al Servel que oficialmente se nos envíe los motivos por los cuales ellos creen que yo estoy afiliado a un partido político".

"Lo justo es respetar el debido proceso, que me llegue un email y no enterarme por la prensa. Y con el email, con los antecedentes, nosotros vamos a ejercer todas las acciones que correspondan en tribunales", afirmó.

Apelación en el Tricel

Lorenzini aseveró que: "En este caso vamos a ir al Tricel y vamos a apelar. Pero nuevamente reiteramos que a esta hora, lamentablemente, el Servel sacó un comunicado, pero no envía la resolución con los motivos por los cuales ellos consideran que estoy afiliado a un partido político".

"¿Cómo voy a poder ir a un Tricel si es que no me entregan los motivos? ¿Cómo no voy a ser independiente si el mismo Servel nos autorizó el 11 de agosto a levantar las firmas como independiente? ¿Cómo no voy a ser independiente si el mismo Servel el 9 de agosto me otorgó un certificado como independiente?", cuestionó.

"Acá obviamente que hay mano negra, acá no quieren una candidatura independiente de Gino Lorenzini. Pero no importa, nosotros creemos en la Constitución, respetamos el debido proceso", aseguró.

Finalmente, señaló que: "Esperamos el email oficial del Servel a mi persona, que indique los motivos para poder luego ejercer nuestros derechos ciudadanos".

