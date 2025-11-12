12 nov. 2025 - 19:35 hrs.

Luego de una paupérrima actuación en el Apertura 2025 de la Liga MX, Club León alista una verdadera revolución en su plantel y algunos medios partidarios del cuadro mexicano apuntaron que dicha reestructuración podría involucrar a varios jugadores nacionales.

Joaquín Castañeda, periodista de Fieramanía, aseguró que el pasado fin de semana fueron acercados los nombres de Diego Valdés, quien no ha logrado consolidarse en Vélez Sarsfield debido a las lesiones; Ignacio Jeraldino, de opaca campaña con la camiseta de Unión Española; y Joaquín Montecinos, quien hace algunas semanas rescindió contrato con O'Higgins.

Lo más visto de Deportes 1 Club mexicano podría tener su propia "armada chilena" para el Clausura 2026

Estos tres nombres son conocedores del balompié azteca. Mientras Valdés brilló con las camisetas de Morelia, Santos Laguna y América, Jeraldino tuvo un olvidable paso por Altas y el propio Santos Laguna y "Joaco" vivió una discreta estadía tanto en Xolos de Tijuana como en Querétaro.

Pero no ellos no fueron los únicos chilenos apuntados, ya que el portal Soy Fiera candidateó a un par de futbolistas criollos que brillaron hace algunos años con el conjunto esmeralda.

Uno de ellos es Víctor Dávila. El oriundo de Iquique ha perdido terreno en América, elenco que vería con buenos ojos desprenderse de sus servicios para liberar un cupo de extranjero.

El formado en Huachipato vistió la camiseta del combinado de Guanajuato entre 2021 y 2023, dejando un saldo de 33 goles y trece asistencias en 106 partidos, siendo clave en la obtención de la Concachampions de 2023.

La otra opción que asoma es la de Jean Meneses, quien apenas ha disputado 220 minutos en siete encuentros con la casaca de Vasco da Gama, escuadra a la cual arribó en agosto de 2024.

"Takeshi" convirtió 22 tantos y repartió 22 habilitaciones en 152 cotejos con los Panzas Verdes, con los cuales ganó la Liga MX de 2020 y la Leagues Cup de 2021.