Bomba en Europa: ¿Harry Kane por Lewandowski en el Barcelona para el 2026?

12 nov. 2025 - 17:51 hrs.

El futuro de Harry Kane vuelve a ser tema de conversación en el mercado de fichajes europeo. El actual goleador del Bayern Múnich y capitán de la Selección de Inglaterra está siendo seguido de cerca por el FC Barcelona, que lo habría posicionado como un objetivo prioritario para reforzar su delantera de cara a la temporada 2026.

La información, que circula en diversos medios deportivos de Europa, apunta a que el club catalán está buscando un delantero de jerarquía con miras a una posible transición en su ofensiva, informa el medio español Sport.

La clave: Sustituir a una leyenda

La movida del Barça estaría directamente relacionada con el futuro de Robert Lewandowski. A pesar de que el delantero polaco tiene contrato hasta junio de 2026, en el Camp Nou se maneja la posibilidad de que no renueve, lo que dejaría un vacío de liderazgo y gol.

En este contexto, Kane (32 años) emerge como la opción más atractiva. El inglés, quien llegó al Bayern en 2023, mantiene un contrato vigente hasta 2027. Sin embargo, su acuerdo incluiría una cláusula de rescisión cercana a los 65 millones de euros (unos 57 millones de libras esterlinas) que podría activarse a partir del próximo verano.

El "Fichaje Ideal" para Flick

Más allá del precio que se considera "asequible" para un jugador de su calibre, lo que más atrae a los directivos culés es el perfil de Kane.

Experiencia y Gol: Es un atacante con instinto goleador probado y una mentalidad ultra-competitiva.

Es un atacante con instinto goleador probado y una mentalidad ultra-competitiva. Encaje Táctico: Se le ve como el sucesor natural de Lewandowski. Su juego se basa en la inteligencia táctica, la capacidad asociativa (bajar a recibir y conectar con volantes y extremos como Lamine Yamal) y su letalidad dentro del área, cualidades que encajan a la perfección con la filosofía que busca establecer Hansi Flick en el equipo.

El mensaje de Kane que enfría, pero no detiene

Pese al interés del Barça, el propio Kane ha intentado rebajar la euforia. En recientes declaraciones, el delantero afirmó que su prioridad es triunfar en Múnich y no descartó la posibilidad de extender su vínculo con el club bávaro si surgen las conversaciones.

"Aún no he tenido esas conversaciones con el Bayern, pero si surgen, estaría dispuesto a hablar y tener una conversación sincera. Obviamente, depende de cómo vaya el año y de lo que consigamos", señaló el inglés.

De todas formas, en Barcelona mantienen la esperanza. Consideran que una inversión de cerca de 50 millones de libras no sería un gasto, sino una inversión estratégica para asegurar el liderazgo ofensivo del equipo durante, al menos, cuatro o cinco temporadas más.

El verano de 2026 se perfila como el momento decisivo para la búsqueda de Harry Kane, una operación que podría cambiar el mapa de la delantera azulgrana.