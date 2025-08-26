Damián Pizarro deja Udinese y es presentado en su nuevo club en Francia

26 ag. 2025 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Damián Pizarro fue oficializado este martes como el nuevo refuerzo del Le Havre, club que juega en la Ligue 1 de Francia, al que llega en condición de préstamo desde el Udinese, donde sumó muy pocos minutos.

La presentación de Pizarro

A través de sus redes sociales, el cuadro de la primera división francesa presentó al delantero chileno posando con su nueva camiseta y en el estadio del club. También, mostraron un video del formado en Colo Colo sentado en un sillón con una pelota antigua.

"Un nuevo celeste y azul marino ya está aquí. Bienvenido al Le Havre Athletic Club, Damián", publicaron en las redes del club que tiene más de 130 años de historia.

El cuadro galo viene de salvarse agónicamente del descenso la temporada pasada y en este inicio de campaña han perdido los dos primeros partidos, por lo que la misión de Pizarro será ayudar al equipo a mantenerse un año más en la máxima categoría del fútbol francés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Havre Athletic Club ?? (@hac_foot)

La última temporada de Pizarro

Con este paso, el atacante chileno de 20 años tendrá su segunda aventura en el fútbol europeo tras su estadía en el Udinese, club en el que apenas disputó tres partidos en la temporada, sin anotar goles, a pesar de contar con la compañía de Alexis Sánchez.

Pizarro buscará ahora sumar minutos en el profesionalismo para ganarse un puesto en la nómina de Nicolás Córdova para el Mundial Sub 20, que se disputará en septiembre próximo en Chile.