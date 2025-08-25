Sin Vinicius, Neymar ni Rodrygo: Carlo Ancelotti entrega nómina de Brasil para enfrentar a Chile

25 ag. 2025 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasilera, entregó este lunes la nómina del Scracth para la doble fecha de Eliminatorias, en la que primero enfrentarán a Chile en el Estadio Maracaná y finalmente cerrarán el certamen como visita ante Bolivia.

La Verdeamarela ya está clasificada para el próximo Mundial, por lo que el DT italiano hizo una nómina de 25 jugadores que llamó la atención por la ausencia de algunas figuras claves del equipo.

La nómina de Brasil para enfrentar a Chile

Dentro de las ausencias aparecen las figuras del Real Madrid: Vinicius, Rodrygo y Endrick. Asimismo, tampoco está Neymar, que tampoco fue considerado por Ancelotti en la nómina de junio pasado, y que esta vez sufre una lesión en el Santos.

Sin embargo, la citación cuenta con figuras de talla mundial, como Alisson (Liverpool), Marquinhos (PSG), Casemiro (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal) y Raphinha (Barcelona).

A continuación revisa la nómina completa:

Arqueros:

Alisson Becker (Liverpool)

(Liverpool) Bento (Al Nassr)

(Al Nassr) Hugo Souza (Corinthians)

Defensores:

Alexsandro Ribeiro (Lille)

(Lille) Caio Henrique (Mónaco)

(Mónaco) Fabricio Bruno (Cruzeiro)

(Cruzeiro) Gabriel Magalhaes (Arsenal)

(Arsenal) Marquinhos (PSG)

(PSG) Alex Sandro (Flamengo)

(Flamengo) Douglas Santos (Zenit)

(Zenit) Wesley (Roma)

(Roma) Vanderson (Mónaco)

Volantes:

Andrey Santos (Chelsea)

(Chelsea) Bruno Guimaraes (Newcastle)

(Newcastle) Casemiro (Manchester United)

(Manchester United) Joelinton (Newcastle)

(Newcastle) Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros:

Estevão (Chelsea)

(Chelsea) Gabriel Martinelli (Arsenal)

(Arsenal) João Pedro (Chelsea)

(Chelsea) Kaio Jorge (Cruzeiro)

(Cruzeiro) Luiz Henrique (Zenit)

(Zenit) Matheus Cunha (Manchester United)

(Manchester United) Raphinha (Barcelona)

¿Cuándo juegan Brasil vs. Chile y dónde verlo?

Brasil recibe a Chile a las 20:30 horas del próximo jueves 4 de septiembre en Río de Janeiro con transmisión de Mega.

La Roja, ya sin opción de clasificar al Mundial, también contará con caras nuevas para este duelo tras la nómina de Nicólas Córdova, que no citó a ningún futbolista de la Generación Dorada.

