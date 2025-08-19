Gol de Mbappé y debut de Mastantuono: el Real Madrid inicia LaLiga con triunfo 1-0 ante Osasuna

19 ag. 2025 - 17:36 hrs.

Kylian Mbappé decidió el estreno liguero del Real Madrid: provocó y convirtió el penal que selló el 1-0 en el Bernabéu y dio a Xabi Alonso su primer triunfo en LaLiga en su debut como técnico. El francés, nuevo dorsal 10 de la Casa Blanca, cayó dentro del área tras una barrida con la pierna derecha de Juan Cruz, a quien había recortado. Desde los once metros —ejecutor designado según reveló Alonso— engañó por completo a Sergio Herrera con un remate raso al lado contrario en el minuto 51.

Con la ventaja, el conjunto merengue se lanzó arriba, aunque sin puntería para ampliar el marcador. Antes, en la primera mitad, los blancos habían dominado con claridad la posesión, mientras Osasuna, muy ordenado atrás, logró desactivar el peligro.

La noche también dejó el debut de Franco Mastantuono: en el 68’, Alonso sustituyó a Brahim Díaz para darle entrada al exdelantero de River Plate, cuyo nombre ya había sido coreado instantes antes por la grada. Con 18 años y 5 días, se transformó en el tercer jugador más joven en vestir la elástica madridista, solo por detrás de Martin Odegaard (2015, 16 años y 157 días) y Samuel Eto’o (1998, 17 años y 270 días), según OPTA.

Tras el triunfo, el Real Madrid quedó octavo con tres puntos, los mismos que el FC Barcelona, líder al cierre de la primera jornada por diferencia de goles (+3).

