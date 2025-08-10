Dominando el remo y el tiro al blanco: Chile obtuvo 9 medallas y lideró el tablero en el primer día de los Panamericanos Junior

10 ag. 2025 - 17:35 hrs.

Este domingo partieron los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se están desarrollando en Asunción, capital de Paraguay. El Team Chile tuvo una excelente jornada, logrando obtener, hasta ahora, 9 medallas en total, las cuales 4 son de oro.

Con el resultado anterior, Chile está momentáneamente en el primer lugar del medallero continental, superando incluso a Brasil.

Las medallas que ha ganado el Team Chile

A través de sus redes sociales, el Team Chile ha informado cómo se han desenvuelto los connacionales en el evento deportivo.

La remera Felipa Rosas logró obtener la primera presea para el país, correspondiente a una medalla de plata en el single femenino.

Luego, los remistas Benito Rosas y Martín Arcos demostraron que su disciplina está en un buen momento para Chile, pues ambos consiguieron la plata en la final masculina de doble par de remos cortos.

El poderío del remo nacional quedó demostrado con Pedro Labatut y Rodrigo Paz, quienes dominaron la competencia en dos remos sin timonel masculino y consiguieron la primera medalla de oro para Chile. Y si lo anterior fuera poco, las remistas Emilia Rosas, Emily Serandour, Emilia Liewald y Camila Cofré lograron ganar el cuatro sin timonel femenino y le dieron al país la segunda presea dorada.

En la competencia del ocho con timonel masculino, los remeros Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Martín Arcos, Benito Rosas, Ignacio Wilson, Benjamín Menjiba, Bastián López, Wiebe de Jong y Damián Araya le entregaron una medalla de bronce Chile.

Chile también dio la sorpresa en el tiro al blanco

Los triunfos de Chile en esta jornada no solo quedaron en el remo, ya que en el polígono de tiro Diego Parra obtuvo medalla de oro en la pistola de aire a 10 metros. En tanto, el connacional José Aguilera se quedó con la presea de bronce.

En tanto, en la disciplina de Tiro Skeet, los tiradores Raimundo Roche y Rodrigo Moyano obtuvieron las medallas de oro y bronce, respectivamente. Así, Chile arrancó su primer día en los Juegos Panamericanos Junior 2025 liderando el tablero continental.

Todo sobre Juegos Panamericanos