Balón de Oro 2025: Estos son los 30 nominados que competirán por el galardón en París

07 ag. 2025 - 11:50 hrs.

A pocas semanas del inicio de una nueva temporada en las principales ligas de fútbol del mundo, la revista France Football dio a conocer este jueves la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2025, destacando a varias figuras que, sin duda, podrían subir al podio, como Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal o el arquero Gianluigi Donnarumma.

El actual poseedor del prestigioso trofeo es el español Rodri, quien tuvo entre 2023 y 2024 una temporada destacada con el Manchester City, conquistando la Premier League, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y varios títulos con la selección española.

Por su parte, Lionel Messi continúa siendo el máximo ganador del Balón de Oro, con ocho estatuillas, obtenidas en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025

Jude Bellingham (Real Madrid) Ousmane Dembélé (PSG) Gianluigi Donnarumma (PSG) Désiré Doué (PSG) Denzel Dumfries (Inter de Milán) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) Erling Haaland (Manchester City) Viktor Gyökeres (Arsenal) Achraf Hakimi (PSG) Harry Kane (Bayern Múnich) Khvicha Kvaratskhelia (PSG) Robert Lewandowski (FC Barcelona) Alexis Mac Allister (Liverpool) Lautaro Martínez (Inter de Milán) Kylian Mbappé (Real Madrid) Scott McTominay (Nápoles) Nuno Mendes (PSG) João Neves (PSG) Michael Olise (Bayern Múnich) Cole Palmer (Chelsea) Pedri (FC Barcelona) Raphinha (FC Barcelona) Declan Rice (Arsenal) Fabián Ruiz (PSG) Mohamed Salah (Liverpool) Virgil van Dijk (Liverpool) Vinícius Jr. (Real Madrid) Vitinha (PSG) Florian Wirtz (Liverpool) Lamine Yamal (FC Barcelona)

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en la ciudad de París, y contará con la entrega de 13 distinciones, entre ellas: Balón de Oro masculino y femenino, Trofeo Kopa (mejor jugador joven), Trofeo Yashin (mejor arquero) y Premio Sócrates, que reconoce el compromiso social de los futbolistas

Según informa Infobae, los ganadores son seleccionados por un jurado conformado por 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, representando a los países mejor posicionados en el ranking FIFA.

Cada periodista debe armar un top 10 de jugadores, asignando un puntaje según el lugar en el que los posicionan. El jugador o jugadora que acumula la mayor cantidad de puntos se queda con el Balón de Oro.